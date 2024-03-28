Иваненко Василий
Место рождениях.Кругловка
Дата рождения1915
Дата смерти16.08.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Иван
Мать: (Иваненкова) Феодосия
Рождение ребёнка
1932
Сын: Петанин Владимир
Мать ребёнка: Иваненко (Петанина) Зоя
Рождение ребёнка
14.12.1934
Дочь: (Петанина) Любовь
Мать ребёнка: Иваненко (Петанина) Зоя
Рождение ребёнка
21.07.1936
Дочь: (Иваненкова) Лидия
Мать ребёнка: Иваненко (Петанина) Зоя
Рождение ребёнка
04.02.1938
Дочь: (Иваненкова) Людмила
Мать ребёнка: Иваненко (Петанина) Зоя
Бракосочетание
06.09.1938
Жена: Иваненко (Петанина) Зоя
Рождение ребёнка
1939
Дочь: (Иваненкова) Тамара
Мать ребёнка: Иваненко (Петанина) Зоя
Рождение ребёнка
29.05.1941
Сын: Иваненко Виталий
Мать ребёнка: Иваненко (Петанина) Зоя
Смерть
16.08.1944
Причина смерти: погиб в ВОВ