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Иваненко Василий

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Место рождения

х.Кругловка

Дата рождения

1915

Дата смерти

16.08.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Иван

Мать: (Иваненкова) Феодосия

Рождение ребёнка
1932

Сын: Петанин Владимир

Мать ребёнка: Иваненко (Петанина) Зоя

Рождение ребёнка
14.12.1934

Дочь: (Петанина) Любовь

Мать ребёнка: Иваненко (Петанина) Зоя

Рождение ребёнка
21.07.1936

Дочь: (Иваненкова) Лидия

Мать ребёнка: Иваненко (Петанина) Зоя

Рождение ребёнка
04.02.1938

Дочь: (Иваненкова) Людмила

Мать ребёнка: Иваненко (Петанина) Зоя

Бракосочетание
06.09.1938

Жена: Иваненко (Петанина) Зоя

Рождение ребёнка
1939

Дочь: (Иваненкова) Тамара

Мать ребёнка: Иваненко (Петанина) Зоя

Рождение ребёнка
29.05.1941

Сын: Иваненко Виталий

Мать ребёнка: Иваненко (Петанина) Зоя

Смерть
16.08.1944
Причина смерти: погиб в ВОВ

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