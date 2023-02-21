Большакова Вера Давыдовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дрыжок Давыд
Мать: Дрыжок Секлета
Рождение ребёнка
24.09.1946
Дочь: Юрова Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Большаков Михаил Изосимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Большаков Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Большаков Михаил Изосимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виниченко Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Большаков Михаил Изосимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катышева Мария Михайловна
Отец ребёнка: Большаков Михаил Изосимович
Смерть
Неизвестно