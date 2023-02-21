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Большакова Вера Давыдовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дрыжок Давыд

Мать: Дрыжок Секлета

Рождение ребёнка
24.09.1946

Дочь: Юрова Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Большаков Михаил Изосимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Большаков Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Большаков Михаил Изосимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виниченко Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Большаков Михаил Изосимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катышева Мария Михайловна

Отец ребёнка: Большаков Михаил Изосимович

Смерть
Неизвестно
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