Спасская (Шиллегодская) Юлия Азарьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти1882
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Спасская Юлия Александровна
Отец ребёнка: Спасский Александр Яковлевич
Дочь: Спасская Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Спасский Александр Яковлевич
Сын: Спасский Николай Александрович
Отец ребёнка: Спасский Александр Яковлевич
Сын: Спасский Аркадий Александрович
Отец ребёнка: Спасский Александр Яковлевич
Сын: Спасский Валериан Александрович
Отец ребёнка: Спасский Александр Яковлевич
Сын: Спасский Ираклий Александрович
Отец ребёнка: Спасский Александр Яковлевич
Дочь: Шкляева Илария Александровна
Отец ребёнка: Спасский Александр Яковлевич
Сын: Спасский Леонид Александрович
Отец ребёнка: Спасский Александр Яковлевич
Дочь: Спасская Мария Александровна
Отец ребёнка: Спасский Александр Яковлевич
Сын: Спасский Павел Александрович
Отец ребёнка: Спасский Александр Яковлевич
Сын: Спасский Измаил Александрович
Отец ребёнка: Спасский Александр Яковлевич
Сын: Спасский Измаил Александрович
Отец ребёнка: Спасский Александр Яковлевич