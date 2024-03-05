Спасская (Шиллегодская) Юлия Азарьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спасская (Шиллегодская) Юлия Азарьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

1882

Пол

Женский

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Шиллегодский Азарий Тимофеевич

Мать: Елизавета Гавриловна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Спасская Юлия Александровна

Отец ребёнка: Спасский Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Спасская Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Спасский Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
1846

Сын: Спасский Николай Александрович

Отец ребёнка: Спасский Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
1848

Сын: Спасский Аркадий Александрович

Отец ребёнка: Спасский Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
1849

Сын: Спасский Валериан Александрович

Отец ребёнка: Спасский Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
1850

Сын: Спасский Ираклий Александрович

Отец ребёнка: Спасский Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Шкляева Илария Александровна

Отец ребёнка: Спасский Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
1855

Сын: Спасский Леонид Александрович

Отец ребёнка: Спасский Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Спасская Мария Александровна

Отец ребёнка: Спасский Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
1859

Сын: Спасский Павел Александрович

Отец ребёнка: Спасский Александр Яковлевич

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Спасский Измаил Александрович

Отец ребёнка: Спасский Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
1863

Сын: Спасский Измаил Александрович

Отец ребёнка: Спасский Александр Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спасский Александр Яковлевич

Смерть
1882
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