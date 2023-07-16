Макарова Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Матковский Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матковский Матвей Дмитриевич
Отец ребёнка: Матковский Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матковская Арина Дмитриевна
Отец ребёнка: Матковский Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матковский Дмитрий