Макарова Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Макаров Андрей

Мать: Макарова (Рыжук) Антонина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матковский Ян Дмитриевич

Отец ребёнка: Матковский Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матковский Матвей Дмитриевич

Отец ребёнка: Матковский Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матковская Арина Дмитриевна

Отец ребёнка: Матковский Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матковский Дмитрий

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