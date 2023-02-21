Лебедева (Бошина) Манефа Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Бошина) Манефа Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бошин Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.09.1950

Дочь: Корсак Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Лебедев Михаил Мелитонович

Рождение ребёнка
19.05.1966

Сын: Лебедев Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Лебедев Михаил Мелитонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богомолова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Лебедев Михаил Мелитонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барова Галина Михайловна

Отец ребёнка: Лебедев Михаил Мелитонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Михаил Мелитонович

Смерть
2004
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