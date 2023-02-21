Лебедева (Бошина) Манефа Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2004
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бошин Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.09.1950
Дочь: Корсак Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Лебедев Михаил Мелитонович
Рождение ребёнка
19.05.1966
Сын: Лебедев Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Лебедев Михаил Мелитонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богомолова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Лебедев Михаил Мелитонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барова Галина Михайловна
Отец ребёнка: Лебедев Михаил Мелитонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2004