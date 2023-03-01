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Артём Ануфриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

После 1767

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Ануфрий Дронович

Мать: Аксения Евстратовна

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Елена Артёмовна

Мать ребёнка: Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1762

Сын: Кондратий Артёмович

Мать ребёнка: Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1767

Сын: Петр Артёмович

Мать ребёнка: Авдотья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Ивановна

Смерть
После 1767
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