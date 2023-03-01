Артём Ануфриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиПосле 1767
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Ануфрий Дронович
Мать: Аксения Евстратовна
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Елена Артёмовна
Мать ребёнка: Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1762
Сын: Кондратий Артёмович
Мать ребёнка: Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1767
Сын: Петр Артёмович
Мать ребёнка: Авдотья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Ивановна
Смерть
После 1767