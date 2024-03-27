Апсалямов Абдулшариф
Место рожденияд.Кузгово, Башкортостан, Россия
Дата рождения1780
Дата смерти1858
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Мурсалимов Апсалям
Мать: Мурсалимова Мутига
д.Кузгово, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1803
Сын: Абдулшарифов Мухамадшарип
Мать ребёнка: Апсалямова Галия
д.Кузгово, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1807
Сын: Апсалямов Билал
Мать ребёнка: Апсалямова Галия
д.Кузгово, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1813
Сын: Апсалямов Илал
Мать ребёнка: Апсалямова Галия
д.Кузгово, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1826
Сын: Апсалямов Мухаметша
Мать ребёнка: Апсалямова Галия
д.Кузгово, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1828
Сын: Апсалямов Ахметша
Мать ребёнка: Апсалямова Галия
д.Кузгово, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1830
Сын: Апсалямов Давлетша
Мать ребёнка: Апсалямова Галия
д.Кузгово, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1836
Сын: Апсалямов Файруша
Мать ребёнка: Апсалямова Галия
д.Кузгово, Башкортостан, Россия
Смерть
1858
д.Кузгово, Башкортостан, Россия