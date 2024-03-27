Апсалямов Абдулшариф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Апсалямов Абдулшариф

Место рождения

д.Кузгово, Башкортостан, Россия

Дата рождения

1780

Дата смерти

1858

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Мурсалимов Апсалям

Мать: Мурсалимова Мутига

д.Кузгово, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1803

Сын: Абдулшарифов Мухамадшарип

Мать ребёнка: Апсалямова Галия

д.Кузгово, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1807

Сын: Апсалямов Билал

Мать ребёнка: Апсалямова Галия

д.Кузгово, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1813

Сын: Апсалямов Илал

Мать ребёнка: Апсалямова Галия

д.Кузгово, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1826

Сын: Апсалямов Мухаметша

Мать ребёнка: Апсалямова Галия

д.Кузгово, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1828

Сын: Апсалямов Ахметша

Мать ребёнка: Апсалямова Галия

д.Кузгово, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1830

Сын: Апсалямов Давлетша

Мать ребёнка: Апсалямова Галия

д.Кузгово, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1836

Сын: Апсалямов Файруша

Мать ребёнка: Апсалямова Галия

д.Кузгово, Башкортостан, Россия
Смерть
1858
д.Кузгово, Башкортостан, Россия
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