Кириллов Лев Николаевич
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смерти21.04.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1924
Место жительства
По 1950
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
21.04.2004
Место жительства
По 2004