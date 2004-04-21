Кириллов Лев Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириллов Лев Николаевич

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Место рождения

Митюрёво, Галичский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1924

Дата смерти

21.04.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Митюрёво, Галичский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1924
Митюрёво, Галичский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
По 1950
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
21.04.2004
Галич, город Галич, Костромская область
Место жительства
По 2004
Галич, город Галич, Костромская область
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