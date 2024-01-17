Великанова Акулина Сазоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1923
Сын: Великанов Иван Афанасьевич
Отец ребёнка: Великанова Афанасий
Рождение ребёнка
17.10.1927
Сын: Великанов Владимир Афанасьевич
Отец ребёнка: Великанов Афанасий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Великанов Афанасий
Место жительства
Неизвестно
Мстиславль, Мстиславский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно