Великанова Акулина Сазоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВеликанова Акулина Сазоновна

Великанова Акулина Сазоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Великанов Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Великанова Афанасий

Фащевка, Монастырщинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.10.1927

Сын: Великанов Владимир Афанасьевич

Отец ребёнка: Великанов Афанасий

Фащевка, Монастырщинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Великанов Афанасий

Место жительства
Неизвестно
Мстиславль, Мстиславский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно
Фащевка, Монастырщинский муниципальный район, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close