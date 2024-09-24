Васильева (Блинова) Татьяна Ивановна
Место рожденияМосква
Дата рождения27.01.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1949
Бракосочетание
16.07.1971
Рождение ребёнка
30.09.1972
Дочь: Твирова (Васильева) Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Васильев Владимир Дмитриевич
Рождение ребёнка
03.10.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васильев Владимир Дмитриевич