Васильева (Блинова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Блинова) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Москва

Дата рождения

27.01.1949

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1949

Отец: Блинов Иван Григорьевич

Мать: Буцилова (Сухарева) Александра Михайловна

Бракосочетание
16.07.1971

Муж: Васильев Владимир Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.09.1972

Дочь: Твирова (Васильева) Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Васильев Владимир Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.10.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев Владимир Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва

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