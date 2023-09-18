Недодел Сергей Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недодел Сергей Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1955

Отец: Недодел Трофим Иванович

Мать: Недодел Анна Ивановна

Рождение ребёнка
08.04.1978

Сын: Недодел Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Недодел Светлана Геннадьевна

Рождение ребёнка
19.05.1983

Сын: Недодел Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Недодел Светлана Геннадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Недодел Светлана Геннадьевна

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