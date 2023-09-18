Недодел Сергей Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1955
Отец: Недодел Трофим Иванович
Мать: Недодел Анна Ивановна
Рождение ребёнка
08.04.1978
Сын: Недодел Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: Недодел Светлана Геннадьевна
Рождение ребёнка
19.05.1983
Сын: Недодел Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Недодел Светлана Геннадьевна
Бракосочетание
Неизвестно