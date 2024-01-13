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Хусниев Ильгизар Бизянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1965

Отец: Хусниев Бизян Хуснимуххаметович

Мать: Хусниева Саима Султанбратовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хусниева Алсу

Рождение ребёнка
01.04.1987

Дочь: Нуртдинова Айсылу Ильгизаровна

Мать ребёнка: Хусниева Алсу

Рождение ребёнка
17.12.1989

Сын: Хусниев Ильдар Ильгизарович

Мать ребёнка: Хусниева Алсу

Рождение ребёнка
17.12.1989

Сын: Хусниев Ильнар Ильгизарович

Мать ребёнка: Хусниева Алсу

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