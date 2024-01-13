Хусниев Ильгизар Бизянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1965
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1965
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хусниева Алсу
Рождение ребёнка
01.04.1987
Дочь: Нуртдинова Айсылу Ильгизаровна
Мать ребёнка: Хусниева Алсу
Рождение ребёнка
17.12.1989
Сын: Хусниев Ильдар Ильгизарович
Мать ребёнка: Хусниева Алсу
Рождение ребёнка
17.12.1989
Сын: Хусниев Ильнар Ильгизарович
Мать ребёнка: Хусниева Алсу