Авраамов Капитон Ефремович
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1845
Дочь: Авраамова Варвара Капитоновна
Мать ребёнка: Булгакова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
05.03.1847
Сын: Авраамов Владимир Капитонович
Мать ребёнка: Булгакова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
30.06.1848
Сын: Авраамов Николай Капитонович
Мать ребёнка: Булгакова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
11.06.1851 ст.
Сын: Авраамов Александр Капитонович
Мать ребёнка: Булгакова Александра Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно