Авраамов Капитон Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авраамов Капитон Ефремович

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Место рождения

Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
21.11.1845

Дочь: Авраамова Варвара Капитоновна

Мать ребёнка: Булгакова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
05.03.1847

Сын: Авраамов Владимир Капитонович

Мать ребёнка: Булгакова Александра Николаевна

Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
30.06.1848

Сын: Авраамов Николай Капитонович

Мать ребёнка: Булгакова Александра Николаевна

Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
11.06.1851 ст.

Сын: Авраамов Александр Капитонович

Мать ребёнка: Булгакова Александра Николаевна

Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булгакова Надежда Николаевна

Смерть
Неизвестно
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