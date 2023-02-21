Зиннуров Миннур Зиннурович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиннуров Миннур Зиннурович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Кутдусов Зиннур Кутдусович

Мать: не указана

Смерть
1945
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