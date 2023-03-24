Кучеренко Анатолий ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКучеренко Анатолий ?

Кучеренко Анатолий ?

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кучеренко Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кучеренко Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кучеренко Екатерина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кучеренко Екатерина Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close