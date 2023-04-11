Федоров Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1932
Дата смерти2004
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1932
Отец: Фёдоров Михаил Ильич
Мать: Федорова Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федорова Александра Никитична
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федорова Александра Никитична
Смерть
2004
Похороны
2004