Федоров Николай Михайлович 28.08.1932 — найти родственников по фамилии на Familio
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Федоров Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1932

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Отец

Около 1895 г.р.

Мать

1901 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
28.08.1932

Отец: Фёдоров Михаил Ильич

Мать: Федорова Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федорова Александра Никитична

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федорова Александра Никитична

Смерть
2004
Похороны
2004

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