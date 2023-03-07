Чиркова Васса Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧиркова Васса Васильева

Чиркова Васса Васильева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1799 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Феодосия Захарова

Отец ребёнка: Чирков Захарий Евтеев

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Дарья Захарова

Отец ребёнка: Чирков Захарий Евтеев

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Чирков Иван Захаров

Отец ребёнка: Чирков Захарий Евтеев

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Наталья Захарова

Отец ребёнка: Чирков Захарий Евтеев

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Чирков Иван (мл) Захаров

Отец ребёнка: Чирков Захарий Евтеев

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чирков Захарий Евтеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1850
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close