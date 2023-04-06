(Иванова. солдатка (дер. Сосений)) Аминья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Иванова. солдатка (дер. Сосений)) Аминья

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Место рождения

Подсосенье, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1765 г.р.

Дети

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Подсосенье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Петров (незаконорожденный, Дер. Вишенья-Сосонье) Анисим

Отец ребёнка: не указан

Большое Вишенье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоров (солдат) Костянтин

Смерть
Неизвестно
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