(Иванова. солдатка (дер. Сосений)) Аминья
Место рождения
Дата рожденияОколо 1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Петров (незаконорожденный, Дер. Вишенья-Сосонье) Анисим
Отец ребёнка: не указан
Большое Вишенье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно