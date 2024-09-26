Иванова Агрипина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Агрипина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдокимов Куприян

Рождение ребёнка
1847 ст.

Сын: Киприянов Михаил

Отец ребёнка: Евдокимов Куприян

Рождение ребёнка
1853 ст.

Сын: Куприянов Алексей

Отец ребёнка: Евдокимов Куприян

Бельково, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
13.06.1863 ст.

Сын: Киприянов Тихон

Отец ребёнка: Евдокимов Куприян

Бельково, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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