Иванова Агрипина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евдокимов Куприян
Рождение ребёнка
1847 ст.
Сын: Киприянов Михаил
Отец ребёнка: Евдокимов Куприян
Рождение ребёнка
1853 ст.
Сын: Куприянов Алексей
Отец ребёнка: Евдокимов Куприян
Рождение ребёнка
13.06.1863 ст.
Сын: Киприянов Тихон
Отец ребёнка: Евдокимов Куприян
Смерть
Неизвестно