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Никитенко Юзик Пантелеймонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никитенко Пантелеймон

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитенко (Куликовская) Мария (Майя) Станиславовна

Рождение ребёнка
29.07.1961

Дочь: Чупахина (Никитенко) Алла Юзиковна

Мать ребёнка: Никитенко (Куликовская) Мария (Майя) Станиславовна

Рождение ребёнка
21.06.1966

Дочь: Кузина (Никитенко) Ирина Юзиковна

Мать ребёнка: Никитенко (Куликовская) Мария (Майя) Станиславовна

Смерть
Неизвестно

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