Никитенко Юзик Пантелеймонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никитенко Пантелеймон
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.07.1961
Дочь: Чупахина (Никитенко) Алла Юзиковна
Мать ребёнка: Никитенко (Куликовская) Мария (Майя) Станиславовна
Рождение ребёнка
21.06.1966
Смерть
Неизвестно