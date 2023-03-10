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Щербинин Родион

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Щербинин Емельян

Мать: Ирина Клементьевна

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Грикерия (Гликерия)

Мать ребёнка: Щербинина Агрипина Федоровна

Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1775

Сын: Щербинин Григорий

Мать ребёнка: Щербинина Агрипина Федоровна

Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1782

Сын: Щербинин Стефан

Мать ребёнка: Щербинина Агрипина Федоровна

Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1785

Сын: Щербинин Парамон

Мать ребёнка: Щербинина Агрипина Федоровна

Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербинина Агрипина Федоровна

Смерть
После 1816
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