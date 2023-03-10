Щербинин Родион
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Щербинин Емельян
Мать: Ирина Клементьевна
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Грикерия (Гликерия)
Мать ребёнка: Щербинина Агрипина Федоровна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Щербинин Григорий
Мать ребёнка: Щербинина Агрипина Федоровна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Щербинин Стефан
Мать ребёнка: Щербинина Агрипина Федоровна
Рождение ребёнка
1785
Сын: Щербинин Парамон
Мать ребёнка: Щербинина Агрипина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1816