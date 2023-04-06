Вашланов Тимофей
Место рожденияМордовская АССР, Саранский р-н, д. Пичпанда
Дата рождения15.05.1905
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1905
Отец: Вашланов Трофим
Мать: Вашланова Фекла
Мордовская АССР, Саранский р-н, д. Пичпанда
Рождение ребёнка
11.06.1938
Дочь: Кириченко Федосия
Мать ребёнка: Вашланова Татьяна
Мордовская АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Вашланова Татьяна
Смерть
?.12.1941
Причина смерти: Умер во время ВОВ