Вашланов Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вашланов Тимофей

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Место рождения

Мордовская АССР, Саранский р-н, д. Пичпанда

Дата рождения

15.05.1905

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1905

Отец: Вашланов Трофим

Мать: Вашланова Фекла

Мордовская АССР, Саранский р-н, д. Пичпанда
Рождение ребёнка
11.06.1938

Дочь: Кириченко Федосия

Мать ребёнка: Вашланова Татьяна

Мордовская АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Вашланова Татьяна

Смерть
?.12.1941
Причина смерти: Умер во время ВОВ
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