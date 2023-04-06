Барсов Елпидифор Васильевич
Место рождения
Дата рождения13.11.1836
Дата смерти15.04.1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1857 по 1861
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1857
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Место жительства
С 1862 по 1870
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Место жительства
С 1870 по 1917
Место жительства
Неизвестно
Устюжна, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
15.04.1917