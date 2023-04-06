Барсов Елпидифор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барсов Елпидифор Васильевич

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Место рождения

Логиново, Устюженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

13.11.1836

Дата смерти

15.04.1917

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Логиново, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1857 по 1861
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1857
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Место жительства
С 1862 по 1870
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Место жительства
С 1870 по 1917
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Устюжна, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
15.04.1917
Москва, город федерального значения Москва
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