Баширова (Насырова) Минзыфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баширова (Насырова) Минзыфа

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1918

Дата смерти

02.10.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (БашироваИшмухаметова) Мунира Шакуровна

Отец ребёнка: Баширов Шакур Губаевич

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (БашироваИшмухаметова) Хаят Шакуровна

Отец ребёнка: Баширов Шакур Губаевич

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.01.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баширов Шакур Губаевич

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.07.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баширов Шакур Губаевич

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
1950

Муж: Баширов Шакур Губаевич

Смерть
02.10.2011
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

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