Баширова (Насырова) Минзыфа
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смерти02.10.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (БашироваИшмухаметова) Мунира Шакуровна
Отец ребёнка: Баширов Шакур Губаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (БашироваИшмухаметова) Хаят Шакуровна
Отец ребёнка: Баширов Шакур Губаевич
Рождение ребёнка
29.01.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баширов Шакур Губаевич
Рождение ребёнка
04.07.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баширов Шакур Губаевич
Бракосочетание
1950
Смерть
02.10.2011
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно