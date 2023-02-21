Евдокия Еминьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Еминьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1782 г.р.

Дети

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Куричин Тарас

Отец ребёнка: Куричин Сафрон Савельев

Рождение ребёнка
1809

Сын: Куричин Андрей

Отец ребёнка: Куричин Сафрон Савельев

Рождение ребёнка
1820

Сын: Куричин Илья

Отец ребёнка: Куричин Сафрон Савельев

Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куричин Сафрон Савельев

Смерть
Неизвестно
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