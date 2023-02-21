Евдокия Еминьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Куричин Тарас
Отец ребёнка: Куричин Сафрон Савельев
Рождение ребёнка
1809
Сын: Куричин Андрей
Отец ребёнка: Куричин Сафрон Савельев
Рождение ребёнка
1820
Сын: Куричин Илья
Отец ребёнка: Куричин Сафрон Савельев
Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно