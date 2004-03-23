Забелин Георгий
Место рождения
Дата рожденияМежду 02.05.1899 и 06.05.1899
Дата смерти23.03.2004
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 02.05.1899 и 06.05.1899
Отец: Забелин Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.11.1924
Дочь: Августина
Мать ребёнка: Забелина Анастасия
Рождение ребёнка
27.10.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Забелина Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Забелина Анастасия
Военная служба
Неизвестно
Дата рождения __.__.1899 Место рождения Читинская обл., Акшинский р-н, с. Акша Награды Орден Отечественной войны II степени -->
Смерть
23.03.2004