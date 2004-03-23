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Забелин Георгий

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Место рождения

Акша, Акшинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Между 02.05.1899 и 06.05.1899

Дата смерти

23.03.2004

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1901 г.р.

Дети

1924 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 02.05.1899 и 06.05.1899

Отец: Забелин Григорий

Мать: не указана

Акша, Акшинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
30.11.1924

Дочь: Августина

Мать ребёнка: Забелина Анастасия

Рождение ребёнка
27.10.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Забелина Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Забелина Анастасия

Военная служба
Неизвестно
Дата рождения __.__.1899 Место рождения Читинская обл., Акшинский р-н, с. Акша Награды Орден Отечественной войны II степени -->
Смерть
23.03.2004
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