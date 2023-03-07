Астраханцова Федосья Павлова
Место рожденияпоч. Кощеев, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1727
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Кощеев, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Аксинья Яковлевна
Отец ребёнка: Астраханцов Яков Степанов
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Астраханцов Еремей (Ермолай) Яковлев
Отец ребёнка: Астраханцов Яков Степанов
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Наталья Яковлевна
Отец ребёнка: Астраханцов Яков Степанов
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Устинья Яковлевна
Отец ребёнка: Астраханцов Яков Степанов
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Астраханцов Кирилл Яковлев
Отец ребёнка: Астраханцов Яков Степанов
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Катерина Яковлевна
Отец ребёнка: Астраханцов Яков Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795