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Астраханцова Федосья Павлова

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Место рождения

поч. Кощеев, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1727

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Кощеев, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Аксинья Яковлевна

Отец ребёнка: Астраханцов Яков Степанов

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Астраханцов Еремей (Ермолай) Яковлев

Отец ребёнка: Астраханцов Яков Степанов

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Наталья Яковлевна

Отец ребёнка: Астраханцов Яков Степанов

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Устинья Яковлевна

Отец ребёнка: Астраханцов Яков Степанов

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Астраханцов Кирилл Яковлев

Отец ребёнка: Астраханцов Яков Степанов

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Катерина Яковлевна

Отец ребёнка: Астраханцов Яков Степанов

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астраханцов Яков Степанов

Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1795
Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
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