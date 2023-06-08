Сойконен Петр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.02.1972
Дочь: Сойконен Елена Петровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.08.1979
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности