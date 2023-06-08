Сойконен Петр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сойконен Петр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1949

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.02.1972

Дочь: Сойконен Елена Петровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.08.1979

Сын: Сойконен Андрей Петрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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