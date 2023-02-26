Бобровский Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобровский Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1925

Дата смерти

19.04.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бобровская Мария Фёдоровна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бобровская Мария Фёдоровна

Смерть
19.04.1988
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