Бобровский Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1925
Дата смерти19.04.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бобровская Мария Фёдоровна
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.04.1988