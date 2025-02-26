Масляков Федор Осипов
Место рождения
Дата рождения26.12.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1869
Отец: Масляков Осип Моисеев
Мать: Марфа Богданова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коппиева Анна Стахиева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1894
Дочь: Маслякова Ирина Федорова
Мать ребёнка: Коппиева Анна Стахиева
Смерть
Неизвестно