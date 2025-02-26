Масляков Федор Осипов 26.12.1869 — найти родственников по фамилии на Familio
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Масляков Федор Осипов

Место рождения

Масляная гора, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

26.12.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1869

Отец: Масляков Осип Моисеев

Мать: Марфа Богданова

Масляная гора, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коппиева Анна Стахиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1894

Дочь: Маслякова Ирина Федорова

Мать ребёнка: Коппиева Анна Стахиева

Масляная гора, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Смерть
Неизвестно

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