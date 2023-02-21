Каржавкин Александр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1947 или Неизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1947 или Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1971 или Неизвестно
Сын: Каржавкин Дмитрий Алекандрович
Мать ребёнка: Ковалева Нина Васильевна
Рождение ребёнка
12.07.1979
Сын: Каржавкин Сергей Алекандрович
Мать ребёнка: Ковалева Нина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ковалева Нина Васильевна