Каржавкин Александр Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каржавкин Александр Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1947 или Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1949 г.р.

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1947 или Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1971 или Неизвестно

Сын: Каржавкин Дмитрий Алекандрович

Мать ребёнка: Ковалева Нина Васильевна

Рождение ребёнка
12.07.1979

Сын: Каржавкин Сергей Алекандрович

Мать ребёнка: Ковалева Нина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалева Нина Васильевна

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