Таминдарова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.09.1940
Сын: Таминдаров Радмир Мухаметнурович
Отец ребёнка: Таминдаров Мухаметнур Тамендарович
д.Сагирово, Кигинский район, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тамендаров Богданур Мухаметнурович
Отец ребёнка: Таминдаров Мухаметнур Тамендарович
д.Сагирово, Кигинский район, БАССР
Смерть
Неизвестно