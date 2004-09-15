Гурьянова-Дудочкина Ирина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения26.04.1913
Дата смерти15.09.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.04.1942
Дочь: Дудочкина -Москвичева Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Дудочкин Федор Васильевич
Рождение ребёнка
08.03.1946
Сын: Дудочкин Геннадий Фёдорович
Отец ребёнка: Дудочкин Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1947
Отец ребёнка: Дудочкин Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1948
Сын: Дудочкин Михаил Федорович
Отец ребёнка: Дудочкин Федор Васильевич
Рождение ребёнка
07.12.1951
Сын: Дудочкин Николай Федорович
Отец ребёнка: Дудочкин Федор Васильевич
Смерть
15.09.2004