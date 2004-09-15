Гурьянова-Дудочкина Ирина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурьянова-Дудочкина Ирина Дмитриевна

Место рождения

Троицкий Сунгур, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

26.04.1913

Дата смерти

15.09.2004

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Троицкий Сунгур, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.04.1942

Дочь: Дудочкина -Москвичева Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Дудочкин Федор Васильевич

Троицкий Сунгур, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.03.1946

Сын: Дудочкин Геннадий Фёдорович

Отец ребёнка: Дудочкин Федор Васильевич

Троицкий Сунгур, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1947

Сын: Дудочкин Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Дудочкин Федор Васильевич

Троицкий Сунгур, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1948

Сын: Дудочкин Михаил Федорович

Отец ребёнка: Дудочкин Федор Васильевич

Троицкий Сунгур, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.12.1951

Сын: Дудочкин Николай Федорович

Отец ребёнка: Дудочкин Федор Васильевич

Троицкий Сунгур, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
15.09.2004
Троицкий Сунгур, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

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