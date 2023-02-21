Лихачёва Агафия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихачёва Агафия Максимовна

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Место рождения

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия

Дата рождения

Между 1741 и 1742

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1741 и 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1766 и 1767

Сын: Лихачёв Иван Андреевич

Отец ребёнка: Лихачёв Андрей Кондратьевич

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1769 и 1770

Сын: Лихачёв Прохор Андреевич

Отец ребёнка: Лихачёв Андрей Кондратьевич

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1779 и 1780

Дочь: Василиса Андреевна

Отец ребёнка: Лихачёв Андрей Кондратьевич

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1782 и 1783

Дочь: Ирина Андреевна

Отец ребёнка: Лихачёв Андрей Кондратьевич

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
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