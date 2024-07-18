Малькин Иван Ефграфов Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Малькин Иван Ефграфов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Сапожникова (Малькина) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Квасникова (Малькина) Наталья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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