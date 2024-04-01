Гаврилюк Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилюк Алексей

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Место рождения

Владивосток, Владивостокский, Приморский край

Дата рождения

10.11.1910

Дата смерти

18.11.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1910

Отец: Гаврилюк Тимофей Иванович

Мать: Гаврилюк (Косюк) Павла

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврилюк Дора

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврилюк (Станишнева) Юлия

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Тулина (Гаврилюк) Галина

Мать ребёнка: Гаврилюк Дора

Смерть
18.11.1989
Иваново, Иваново, Ивановская область
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно

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