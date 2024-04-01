Гаврилюк Алексей
Место рождения
Дата рождения10.11.1910
Дата смерти18.11.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1910
Отец: Гаврилюк Тимофей Иванович
Мать: Гаврилюк (Косюк) Павла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гаврилюк Дора
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Тулина (Гаврилюк) Галина
Мать ребёнка: Гаврилюк Дора
Смерть
18.11.1989
Иваново, Иваново, Ивановская область
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно