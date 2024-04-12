Варвара Иванова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1826
Дата смертиМежду 1830 и 1853
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1826
Отец: Иван Тимофеев
Мать: Агафья Петрова
Упоминание
1830
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.607, оп.1, д.1596 (1830г.) | Исповедная ведомость Рузской округи села Васильевского церкви Рождества пресвятыя Богородицы вотчи... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная г-на Хлебникова и Вейденгаммера
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
Между 1830 и 1853