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Варвара Иванова

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

Вычислено 1826

Дата смерти

Между 1830 и 1853

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1798 г.р.

Мать

Вычислено 1813 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1826

Отец: Иван Тимофеев

Мать: Агафья Петрова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Упоминание
1830
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.607, оп.1, д.1596 (1830г.) | Исповедная ведомость Рузской округи села Васильевского церкви Рождества пресвятыя Богородицы вотчи... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная г-на Хлебникова и Вейденгаммера
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
Между 1830 и 1853
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