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Шаров Валерий

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Место рождения

Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область

Дата рождения

23.10.1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1979 г.р.

Дети

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1969

Отец: не указан

Мать: Елена

Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаров ?

Мать ребёнка: не указана

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