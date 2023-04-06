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Шаров Валерий
Шаров Валерий
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Место рождения
Кокшетау
, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
Дата рождения
23.10.1969
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
(Шарова) Елена
1979 г.р.
Дети
(Шаров) ?
Шаров ?
Добавил:
НЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1969
Отец: не указан
Мать:
Елена
Кокшетау
, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
?
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Шаров ?
Мать ребёнка: не указана
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