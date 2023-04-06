Сучеван Марин Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сучеван Марин Васильевич

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Место рождения

Костичаны, Чернівецька область

Дата рождения

18.02.1981

Дата смерти

?.04.1981

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1981

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Костичаны, Чернівецька область
Смерть
?.04.1981
Костичаны, Чернівецька область
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