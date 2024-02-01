Субботина (Попова) Валентина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1959
Отец: Попов Тимофей Яковлевич
Мать: Попова Фёкла Васильевна
Рождение ребёнка
31.03.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рябов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
11.05.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Субботин Сергей Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно