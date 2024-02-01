Субботина (Попова) Валентина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботина (Попова) Валентина Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1959

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

1923 г.р.

Муж

1957 г.р.

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1959

Отец: Попов Тимофей Яковлевич

Мать: Попова Фёкла Васильевна

Рождение ребёнка
31.03.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рябов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
11.05.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Субботин Сергей Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Субботин Сергей Юрьевич

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