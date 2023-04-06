Жеребенкова (Майер) Анастасия Владимировна
Место рождения
Дата рождения11.12.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1987
Бракосочетание
12.07.2008
Рождение ребёнка
26.12.2008
Сын: Жеребенков Павел Константинович
Отец ребёнка: Жеребенков Константин Александрович
Рождение ребёнка
09.06.2016
Сын: Никишов Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Никишов Александр Александрович
Бракосочетание
08.12.2018
Рязань, город Рязань, Рязанская область