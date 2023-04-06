Жеребенкова (Майер) Анастасия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жеребенкова (Майер) Анастасия Владимировна

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Место рождения

Волчиха, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

11.12.1987

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1987

Отец: Майер Владимир Рудольфович

Мать: Майер Надежда Андреевна

Волчиха, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
12.07.2008

Муж: Жеребенков Константин Александрович

Волчиха, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
26.12.2008

Сын: Жеребенков Павел Константинович

Отец ребёнка: Жеребенков Константин Александрович

Рождение ребёнка
09.06.2016

Сын: Никишов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Никишов Александр Александрович

Бракосочетание
08.12.2018

Муж: Никишов Александр Александрович

Рязань, город Рязань, Рязанская область
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