Салдаева (Фишевых) Ирина Перфилова
Место рожденияпоч. Якимовский Жегалова, Бритовская Подгородная волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1707
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1707
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Якимовский Жегалова, Бритовская Подгородная волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Салтыков Андрей Спиридонов
Отец ребёнка: Салтыков Спиридон Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763