Салдаева (Фишевых) Ирина Перфилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салдаева (Фишевых) Ирина Перфилова

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Место рождения

поч. Якимовский Жегалова, Бритовская Подгородная волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1707

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1724 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Якимовский Жегалова, Бритовская Подгородная волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Салтыков Андрей Спиридонов

Отец ребёнка: Салтыков Спиридон Васильев

Салтыковский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салтыков Спиридон Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Салтыковский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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