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Катков Семен Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

24.10.1840

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Катков Яков Калинич

Мать: Каткова Ирина Артамоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каткова Ксения Алексеевна

Рождение ребёнка
1789

Сын: Катков Никифор Семенович

Мать ребёнка: Каткова Ксения Алексеевна

Рождение ребёнка
27.03.1793

Дочь: (Каткова) Матрена Семеновна

Мать ребёнка: Каткова Ксения Алексеевна

Лобково, Максимовская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
12.01.1795

Дочь: (Каткова) Татьяна Семеновна

Мать ребёнка: Каткова Ксения Алексеевна

Лобково, Максимовская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1799

Дочь: (Каткова) Мелания Семеновна

Мать ребёнка: Каткова Ксения Алексеевна

Рождение ребёнка
28.01.1803

Сын: Катков Ефрем Семенович

Мать ребёнка: Каткова Ксения Алексеевна

Лобково, Максимовская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
09.05.1807

Дочь: (Каткова) Федосья Семеновна

Мать ребёнка: Каткова Ксения Алексеевна

Лобково, Максимовская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Смерть
24.10.1840
Лобково, Максимовская волость, Романово-Борисоглебский уезд

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