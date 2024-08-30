Катков Семен Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смерти24.10.1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Катков Яков Калинич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: Каткова Ксения Алексеевна
Рождение ребёнка
27.03.1793
Дочь: (Каткова) Матрена Семеновна
Мать ребёнка: Каткова Ксения Алексеевна
Рождение ребёнка
12.01.1795
Дочь: (Каткова) Татьяна Семеновна
Мать ребёнка: Каткова Ксения Алексеевна
Рождение ребёнка
1799
Дочь: (Каткова) Мелания Семеновна
Мать ребёнка: Каткова Ксения Алексеевна
Рождение ребёнка
28.01.1803
Мать ребёнка: Каткова Ксения Алексеевна
Рождение ребёнка
09.05.1807
Дочь: (Каткова) Федосья Семеновна
Мать ребёнка: Каткова Ксения Алексеевна
Смерть
24.10.1840