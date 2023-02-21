(Касьянова) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1951
Бракосочетание
09.05.1975
Муж: Аристов Николай
Рождение ребёнка
13.01.1976
Сын: Аристов Андрей
Отец ребёнка: Аристов Николай
Рождение ребёнка
15.06.1981
Дочь: Краснова Наталья
Отец ребёнка: Аристов Николай
Рождение ребёнка
13.09.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аристов Николай