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(Касьянова) Галина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1951

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1951

Отец: Касьянов Василий Михайлович

Мать: Касьянова Александра Павловна

Бракосочетание
09.05.1975

Муж: Аристов Николай

Рождение ребёнка
13.01.1976

Сын: Аристов Андрей

Отец ребёнка: Аристов Николай

Рождение ребёнка
15.06.1981

Дочь: Краснова Наталья

Отец ребёнка: Аристов Николай

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
13.09.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аристов Николай

Самара, Самара, Самарская область
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