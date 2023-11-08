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Макухин Иван Емельянов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1806

Отец: Макухин Емельян Григорьев?????

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Наталия Иванова

Мать ребёнка: Макухина Ульяния Антонова

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.09.1847

Сын: Макухин Никита Иванов

Мать ребёнка: Макухина Ульяния Антонова

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макухина Ульяния Антонова

Место жительства
Неизвестно
Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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