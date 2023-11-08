Макухин Иван Емельянов
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1806
Отец: Макухин Емельян Григорьев?????
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Наталия Иванова
Мать ребёнка: Макухина Ульяния Антонова
Рождение ребёнка
03.09.1847
Мать ребёнка: Макухина Ульяния Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно