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Пирожков Иван Сидорович
Пирожков Иван Сидорович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1909
Дата смерти
1942
Пол
Мужской
Отец
Пирожков Сидор
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец:
Пирожков Сидор
Мать: не указана
Смерть
1942
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