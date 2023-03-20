Носова Анастасия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Носов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Носов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Носов Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Носов Иван Иванович
Смерть
Неизвестно