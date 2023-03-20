Носова Анастасия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носова Анастасия Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

1915 г.р.
Скрыто настройками приватности
1925 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Носов Василий Иванович

Отец ребёнка: Носов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Носов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Носов Александр Иванович

Отец ребёнка: Носов Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Носов Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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