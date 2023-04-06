Мещеряков Иван Захарович
Место рождения
Дата рождения06.09.1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1897 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Исакова Мария Алексеевна
Смерть
Неизвестно
Марьевка, Пестравский муниципальный район, Самарская область