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Мещеряков Иван Захарович

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Место рождения

Романовка, Хворостянский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

06.09.1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

PM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1897 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Романовка, Хворостянский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исакова Мария Алексеевна

Смерть
Неизвестно
Марьевка, Пестравский муниципальный район, Самарская область
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