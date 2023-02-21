Кулешов Антон Валериевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулешов Антон Валериевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1984

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.2016

Дочь: Кулешова Ксения Антоновна

Мать ребёнка: Трубицына Анастасия Олеговна

Рождение ребёнка
12.03.2019

Сын: Кулешов Владимир Антонович

Мать ребёнка: Трубицына Анастасия Олеговна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трубицына Анастасия Олеговна

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