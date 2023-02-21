Кулешов Антон Валериевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.07.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.2016
Дочь: Кулешова Ксения Антоновна
Мать ребёнка: Трубицына Анастасия Олеговна
Рождение ребёнка
12.03.2019
Сын: Кулешов Владимир Антонович
Мать ребёнка: Трубицына Анастасия Олеговна
Бракосочетание
Неизвестно