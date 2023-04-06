Bleyle (Anton) Barbara
Место рождения
Дата рождения1842
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1865
Дочь: Loran Karolina
Отец ребёнка: Bleyle Peter
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Bleyle Franz
Отец ребёнка: Bleyle Peter
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Margaretha
Отец ребёнка: Bleyle Peter
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Monika
Отец ребёнка: Bleyle Peter
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Bleyle Peter