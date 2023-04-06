Bleyle (Anton) Barbara — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Bleyle (Anton) Barbara

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Место рождения

Степовое, Миколаївська область

Дата рождения

1842

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1838 г.р.

Дети

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
05.02.1865

Дочь: Loran Karolina

Отец ребёнка: Bleyle Peter

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Bleyle Franz

Отец ребёнка: Bleyle Peter

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Margaretha

Отец ребёнка: Bleyle Peter

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Monika

Отец ребёнка: Bleyle Peter

Степовое, Миколаївська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Bleyle Peter

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